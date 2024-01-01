Рынок акций автомобильных компаний просел после заявления Трампа

Акции европейских автопроизводителей упали, поскольку трейдеры отреагировали на то, что Дональд Трамп пообещал большие пошлины для Канады, Мексики и Китая. Такая новость, вызвала беспокойство по поводу потенциальной глобальной торговой войны. Об этом сообщает epravda.com.ua со ссылкой на Reuters.

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Корзина европейских акций автомобильных компаний и производителей комплектующих показала худшие результаты в Европе, снизившись на 1,7% по сравнению с падением на 0,7% для более широкого индекса STOXX 600.

В своей заметке на Truth Social Трамп заявил, что в первый же день своего пребывания в должности он введет 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на товары из Китая.

Акции немецкого концерна Volkswagen упали на 2,1%, а Stellantis - производитель Chrysler, Dodge и Fiat, среди других крупных брендов, - больше всего упал на 4,1%.

Итальянский брокер Intermonte заявил, что Stellantis "больше всего пострадает" от тарифов на американский импорт из Мексики, поскольку группа импортировала оттуда 358 тыс автомобилей в США в 2023 году.

Французский производитель автокомпонентов Valeo упал на 2,5%, а немецкий бренд BMW - на 1,5%. Акции Volvo Car упали более чем на 3%, а Daimler Truck - на 3,4%.