Ринок акцій автомобільних компаній просів після заяви Трампа

Акції європейських автовиробників впали, оскільки трейдери відреагували на те, що Дональд Трамп пообіцяв великі мита для Канади, Мексики та Китаю. Така новина, викликала занепокоєння з приводу потенційної глобальної торгівельної війни. Про це повідомляє epravda.com.ua з посиланням на Reuters.

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Кошик європейських акцій автомобільних компаній та виробників комплектуючих показав найгірші результати в Європі, знизившись на 1,7% порівняно з падінням на 0,7% для більш широкого індексу STOXX 600.

У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що в перший же день свого перебування на посаді він запровадить 25% мита на всі товари з Мексики та Канади, а також додаткове 10% мито на товари з Китаю.

Акції німецького концерну Volkswagen впали на 2,1%, а Stellantis - виробник Chrysler, Dodge і Fiat, серед інших великих брендів, - найбільше впав на 4,1%.

Італійський брокер Intermonte заявив, що Stellantis «найбільше постраждає» від тарифів на американський імпорт з Мексики, оскільки група імпортувала звідти 358 тис автомобілів в США у 2023 році.

Французький виробник автокомпонентів Valeo впав на 2,5%, а німецький бренд BMW - на 1,5%. Акції Volvo Car впали більш ніж на 3%, а Daimler Truck - на 3,4%.