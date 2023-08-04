В июле рынок автобусов в Украине демонстрировал очень быстрые темпы роста.

По итогам июля 2023 г. рынок новых автобусов в Украине рос на 271%. Такие данные сообщает Auto-Consulting, после анализа итогов продаж этого типа машин на авторынке. Причем рост рынка автобусов в 3 раза фиксируется и в течение 7 месяцев этого года.

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Лидером украинского рынка автобусов в июле был черкасский производитель Ataman, которому удалось занять 44% рынка. А вот на второе место в июле впервые за многие месяцы вышел турецкий производитель Guleryuz, благодаря поставке городских машин в один из городов.

Понемногу оживает и сегмент междугородных машин. В июле новые автобусы для таких перевозок поставляли Iveco, Temsa, Ataman, Ankai и MAN.

А вот сегмент городских 18-метровых автобусов особенно большого класса пока остается в анабиозе. Города только готовятся к тендерам по закупке такого транспорта.

Отметим, что июльский показатель – это уже не только школьные автобусы, на которые пришлось 54% транзакций в малом классе. Рынок автобусов понемногу оживает и выходит на естественные показатели. По итогам июля удалось уже превысить довоенные показатели (2021 г.), что свидетельствует о возобновлении спроса на пассажирский транспорт.