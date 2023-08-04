У липні ринок автобусів в Україні демонстрував дуже швидкі темпи зростання.

За підсумками липня 2023 року ринок нових автобусів в Україні зростав на 271%. Такі дані повідомляє Auto-Consulting, після аналізу підсумків продажів цього типу машин на авторинку. Причому зростання ринку автобусів у 3 рази фіксується й упродовж 7 місяців цього року.

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Лідером українського ринку автобусів у липні був черкаський виробник Ataman, якому вдалося зайняти 44% ринку. А от на друге місце у липні вперше за багато місяців вийшов турецький виробник Guleryuz, завдяки поставці міських машин до одного з міст.

Потроху оживає і сегмент міжміських машин. У липні нові автобуси для таких перевезень постачали Iveco, Temsa, Ataman, Ankai та MAN.

А от сегмент міських 18-метрових автобусів особливо великого класу поки що залишається у анабіозі. Міста тільки готуються до тендерів з закупівлі такого транспорту.

Зазначимо, що липневий показник - це вже не тільки шкільні автобуси, на які прийшлося 54% транзакцій у малому класі. Ринок автобусів потроху оживає і виходить на природні показники. За підсумками липня вдалося вже перевищити довоєнні показники (2021 р), що свідчить про відновлення попиту на пасажирський транспорт.