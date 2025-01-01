Рынок автобусов в июне показал рост

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 154 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае 2024 года.

Читайте также: Какие автобусы чаще всего покупают в Украине

Доля новой техники в этом объеме составила 48%, в прошлом году была 45%. Чаще всего в июне впервые регистрировали:

Новые:

Ataman – 27 ед.; Bogdan – 12 ед.; ZAZ – 9 ед.

Подержанные:

Mercedes-Benz – 29 ед.; VDL – 9 ед.; Van Hool – 8 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 534 ед. (+12%); бывших в употреблении – 651 ед. (+67%).