Рынок автобусов в июне показал рост

Ataman Isuzu
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 154 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае 2024 года.
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Доля новой техники в этом объеме составила 48%, в прошлом году была 45%. Чаще всего в июне впервые регистрировали:
Новые:
- Ataman – 27 ед.;
- Bogdan – 12 ед.;
- ZAZ – 9 ед.
Подержанные:
- Mercedes-Benz – 29 ед.;
- VDL – 9 ед.;
- Van Hool – 8 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 534 ед. (+12%); бывших в употреблении – 651 ед. (+67%).