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Рынок автобусов в июне показал рост

Положительные сигналы на рынке автобусов главным образом проявлялись на рынке подержанной техники, но и новые автобусы показали некоторый рост.
В июне произошел рост рынка автобусов - Auto24

Ataman Isuzu

Евгений Гудущан
logo9 июля, 10:20
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 154 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае 2024 года.

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Доля новой техники в этом объеме составила 48%, в прошлом году была 45%. Чаще всего в июне впервые регистрировали:

Новые:

  1. Ataman – 27 ед.;
  2. Bogdan – 12 ед.;
  3. ZAZ – 9 ед.

Подержанные:

  1. Mercedes-Benz – 29 ед.;
  2. VDL – 9 ед.;
  3. Van Hool – 8 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 534 ед. (+12%); бывших в употреблении – 651 ед. (+67%).

#Новости #Aвтобизнес