Ринок автобусів у червні показав зростання

Ataman Isuzu
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За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні 2024 року.
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Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 45%. Найчастіше у червні вперше реєстрували:
Нові:
- Ataman – 27 од.;
- Bogdan – 12 од.;
- ZAZ – 9 од.
Вживані:
- Mercedes-Benz – 29 од.;
- VDL – 9 од.;
- Van Hool – 8 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 534 од. (+12%); вживаних – 651 од. (+67%).