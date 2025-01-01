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Ринок автобусів у червні показав зростання

Позитивні сигнали на ринку автобусів головним чином проявлялись на ринку вживаної техніки, але й нові автобуси показали деяке зростання.
У червні відбулось зростання ринку автобусів - Auto24

Ataman Isuzu

Євген Гудущан
logo9 липня, 10:20
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За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні 2024 року.

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Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 45%. Найчастіше у червні вперше реєстрували:

Нові:

  1. Ataman – 27 од.;
  2. Bogdan – 12 од.;
  3. ZAZ – 9 од.

Вживані:

  1. Mercedes-Benz – 29 од.;
  2. VDL – 9 од.;
  3. Van Hool – 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 534 од. (+12%); вживаних – 651 од. (+67%).

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