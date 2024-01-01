Які автобуси найчастіше купують в Україні

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Автобуси часто надають в дар містам
Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні у І кварталі 2025 року й визначили найпопулярніші моделі у трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.
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Динаміка ринку автобусів
Впродовж перших трьох місяців 2025 року українські перевізники придбали 1433 нових та вживаних автобусів. Це на 35,1% менше відносно обсягів першого кварталу 2024 року.
Динаміка ринку автобусів, Україна, 2024-2025
За окремими підсегментами динаміка торгів автобусами у І кварталі 2025 року у порівнянні з І кварталом 2024 року наступна:
- Внутрішні перепродажі: −46,6%
- Імпорт вживаних: +27,2%
- Імпорт нових: +105,6%
- Вироблені в Україні: −16,8%
Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 952 шт., що склало 66,4% від загальної кількості.
З-за кордону привезли 17% вживаних автобусів, або 243 шт.
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Також на початку року вперше зареєстрували 238 нових автобусів: 164 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (11,4%), решта 74 шт. (5,2%) прибули із-за кордону.
Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку
Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 272 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.
На другому місці БАЗ «Еталон» А079 з результатом 88 машин. На третьому — Volkswagen LT (41 шт.).
Найпопулярніші моделі вживаних автобусів на внутрішньому ринку, Q1-2025
Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону
У 1 кварталі 2025 року в цьому підсегменті першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (161 шт.).
Друге місце посіли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третє — голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 57 шт.
Найпопулярніші нові автобуси
Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав Ford Trabsit з підсумком 61 перша реєстрація.
Другий у цьому заліку Ataman А-093, з підсумком 46 проданих машин. Третє дісталося автобусам БАЗ А081 «Еталон», із 45 реєстраціями.