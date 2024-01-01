"Бусифікація" пішла на спад: малі вантажівки перестали купувати

Фахівці Інституту досліджень авторинку визначили динаміку продажів у сегменті LCV, а також найпопулярніші типи та моделі для кожної з груп.

Впродовж перших трьох місяців 2025 року сумарно було куплено 9,7 тис. машин групи LCV. У порівнянні з 1 кварталом 2024 року це на вагомі 40,5% менше.

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Ось яка динаміка за підсегментами (Q1-2025 до Q1-2024 року):

Внутрішні перепродажі: −52,2%

Імпорт вживаних: ±0%

Імпорт нових: −25,5%

Вироблені в Україні: −12,3%

Динаміка ринку LCV, 2024-2025. Графік ІДА

Тенденція до поступового й істотного зниження обсягів продажів у сегменті легкого комерційного транспорту, яка була присутня з літа минулого року, наприкінці першого кварталу змінилася на деяке зростання темпів торгів. Проте навіть так це значно менше, ніж середні обсяги торік чи раніше.

Структура сегмента наступна: найбільша частка, 58,3% — у внутрішніх перепродажів; 28,5% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 12,2% — нові імпортні, 1,0% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 31,2%. Опираючись на частку кожного з підсегментів, у такому ж порядку, розглянемо їх детальніше.

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LCV — внутрішній ринок

У цій частині наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували бортові та вантажно-пасажирський версії.

Серед окремих моделей першість зберіг Mercedes-Benz Sprinter, компанію йому у трійці лідерів складають Renault Master та «Газель». Загалом за перші три місяці поточного року було укладено 5653 договори купівлі-продажу LCV всередині країни.

LCV — імпорт вживаних

У першій чверті 2025 року наш автопарк поповнився на 2763 автівки сімейства LCV. Подібно до попереднього підсегмента, тут покупці найчастіше обирали «пригнані» вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та тентовані версії.

У цій групі лідирують Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третій у заліку – Renault Trafic.

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LCV — продажі нових

У І кварталі 2025 року 1286 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 1186 були імпортними, 100 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

У цій частині ринку наймасовіші типи — фургони, вантажопасажирські машини та рефрижератори. Лідером серед нових LCV став Renault Master, на другій позиції Ford Transit, третє місце у Citroen Berlingo.

Середній вік на вторинному ринку для LCV складає 16,5 року для внутрішніх перепродажів, та 6,3 року для «свіжопригнаних» машин.