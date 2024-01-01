"Бусификация" пошла на спад: малые грузовики перестали покупать

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Какие малые грузовики покупали в Украине
Специалисты Института исследований авторынка определили динамику продаж в сегменте LCV, а также самые популярные типы и модели для каждой из групп.
В течение первых трех месяцев 2025 года суммарно было куплено 9,7 тыс. машин группы LCV. По сравнению с 1 кварталом 2024 года это на весомые 40,5% меньше.
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Вот какая динамика по подсегментам (Q1-2025 к Q1-2024 году):
- Внутренние перепродажи: -52,2%
- Импорт подержанных: ±0%
- Импорт новых: -25,5%
- Произведенные в Украине: -12,3%
Динамика рынка LCV, 2024-2025. График ИДА
Тенденция к постепенному и существенному снижению объемов продаж в сегменте легкого коммерческого транспорта, которая присутствовала с лета прошлого года, в конце первого квартала сменилась на некоторый рост темпов торгов. Однако даже так это значительно меньше, чем средние объемы в прошлом году или ранее.
Структура сегмента следующая: наибольшая доля, 58,3% - у внутренних перепродаж; 28,5% заняли импортированные подержанные легкие грузовики, 12,2% - новые импортные, 1,0% - произведенные или переоборудованные в Украине. Суммарная доля новых машин - 31,2%. Опираясь на долю каждого из подсегментов, в таком же порядке, рассмотрим их подробнее.
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LCV - внутренний рынок
В этой части самыми массовыми были грузовые фургоны, которые и составляют основу сегмента. Реже покупали бортовые и грузопассажирский версии.
Среди отдельных моделей первенство сохранил Mercedes-Benz Sprinter, компанию ему в тройке лидеров составляют Renault Master и "Газель". Всего за первые три месяца текущего года было заключено 5653 договора купли-продажи LCV внутри страны.
LCV - импорт подержанных
В первой четверти 2025 года наш автопарк пополнился на 2763 автомобиля семейства LCV. Подобно предыдущему подсегменту, здесь покупатели чаще всего выбирали "пригнанные" грузовые фургоны, несколько реже фургоны-рефрижераторы и тентованные версии.
В этой группе лидируют Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master. Третий в зачете – Renault Trafic.
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LCV - продажи новых
В І квартале 2025 года 1286 новых легких грузовиков впервые выехали на украинские дороги. Из этого числа 1186 были импортными, 100 - зарегистрированы как произведенные (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине.
В этой части рынка самые массовые типы - фургоны, грузопассажирские машины и рефрижераторы. Лидером среди новых LCV стал Renault Master, на второй позиции Ford Transit, третье место у Citroen Berlingo.
Средний возраст на вторичном рынке для LCV составляет 16,5 года для внутренних перепродаж, и 6,3 года для "свежепригнанных" машин.