В Украине стали меньше покупать новых грузовиков

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 авто, сообщает Укравтопром. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

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По сравнению с прошлогодним мартом, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 170 ед.; Renault - 134 ед.; Iveco - 88 ед.; Ford - 83 ед.; Peugeot - 68 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2813 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.