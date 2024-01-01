В Украине стали меньше покупать новых грузовиков

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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 авто, сообщает Укравтопром. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце.
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По сравнению с прошлогодним мартом, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 170 ед.;
- Renault - 134 ед.;
- Iveco - 88 ед.;
- Ford - 83 ед.;
- Peugeot - 68 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2813 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.