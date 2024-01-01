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В Украине стали меньше покупать новых грузовиков

Рынок новых грузовиков в марте показал спад, но относительно февраля есть рост.
Продажи новых грузовиков сократились - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 апреля, 12:20
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 авто, сообщает Укравтопром. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

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По сравнению с прошлогодним мартом, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. MAN - 170 ед.;
  2. Renault - 134 ед.;
  3. Iveco - 88 ед.;
  4. Ford - 83 ед.;
  5. Peugeot - 68 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 2813 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости #Грузовики