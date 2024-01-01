В Україні стали менше купувати нових вантажівок

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 18% більше, ніж у попередньому місяці.

Читайте також: У світі вже не вистачає 3,6 мільйона водіїв вантажівок

У порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 170 од.; Renault - 134 од.; Iveco - 88 од.; Ford - 83 од.; Peugeot - 68 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.