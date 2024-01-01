У світі вже не вистачає 3,6 мільйона водіїв вантажівок

Приємно хоча б те, що кількість незакритих вакансій у 2024 році залишилася на рівні 2023 року, що пов’язано зі зниженням попиту на перевезення через кризові явища. І це тривожить, оскільки віковий розрив між зайнятістю молодих і літніх водіїв поглиблюється.

Водії, молодші за 25 років, становлять лише 6,5% від загальної кількості у професії. У деяких країнах показники критично низькі: в Італії – 2,2%, у Німеччині – 2,6% У Польщі та Іспанії ситуація ненабагато краща – по 3% у кожній.В окремих країнах ці показники критично низькі: в Італії – 2,2%, у Німеччині – 2,6%. У Польщі та Іспанії ситуація не набагато краща — по 3% у кожній. Тенденція має негативну динаміку, прикро, але з 2023 по 2024 рік частка молодих водіїв вантажівок порівняно з усіма водіями знизилася на 5,8%.

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Різкий контраст спостерігається у віковій категорії віком від 55 років: водії цього віку становлять 31,6% від загального числа. У деяких країнах цей показник особливо високий: в Іспанії – 50%, в Австралії – 47%, в Італії – 45%.

Тенденція також викликає серйозне занепокоєння. Відповідно до загальних показників зайнятості цієї вікової групи, частка водіїв вантажівок віком від 55 років зросла на 1,6% за останній рік. Середній вік водія вантажівки у світі тепер становить 44,5 роки.

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У найближчі п'ять років, згідно зі звітом, у підданих дослідженню країнах (70% світового ВВП) на пенсію вийдуть 3,4 мільйона водіїв. В Австралії 21% нинішніх водіїв завершать кар'єру до 2029 року. У Китаї – 18%, у Європі – 17%.

"Криза нестачі водіїв вантажівок продовжує поглиблюватися, і особливо турбує розрив між молодими та літніми водіями, що стрімко зростає. Без скоординованих і постійних зусиль ця демографічна бомба сповільненої дії вибухне, серйозно підірвавши економічне зростання та конкурентоспроможність у глобальному масштабі", – заявив генсек IRU Умберто де Претто.