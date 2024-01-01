У Німеччині водіїв передпенсійного віку більшає, їх замінити ніким

Високий середній вік водіїв вантажівок притаманний практично усім країнам Євросоюзу. Німеччина засвідчила ще один набатний факт. Аналіз тривожний, оскільки водії вантажівок нині стали однією з найстаріших професійних груп на німецькому ринку праці.

Як пише 40ton.net, частка людей старших 55 років, котрі наближається до пенсійного віку, досягає 39 відсотків. Для порівняння, в інших галузях Німеччини цей показник становить 25 відсотків.

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Таким чином, чотири з десяти водіїв наближаються до пенсії. Це вже вважається критичною ситуацією з економічного погляду, що поступово веде до матеріально-технічного паралічу. До того ж прикра статистика свідчить про погіршення сприйняття професії водія, вона практично втрачає свою привабливість.

У молоді, яка тільки виходить на ринок праці, відсутній інтерес до професії водія. На фоні решти Європи та інших світових ринків праці німецька статистика виглядає дуже погано.

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Найбільша прикрість в тому, що у 2023 році в середньому 33 відсотки водіїв були віком старше 55 років, показник 2024 року на 6 відсотків зріс.

Серед американських водіїв лише 29 відсотків старше 55 років, а серед турецьких водіїв цей показник становить 23 відсотки.