В Германии водителей предпенсионного возраста становится больше, их заменить некем

Высокий средний возраст водителей грузовиков присущ практически всем странам Евросоюза. Германия засвидетельствовала еще один набатный факт. Анализ тревожный, поскольку водители грузовиков сейчас стали одной из старейших профессиональных групп на немецком рынке труда.

Как пишет 40ton.net, доля людей старше 55 лет, приближающихся к пенсионному возрасту, достигает 39 процентов. Для сравнения, в других отраслях Германии этот показатель составляет 25 процентов.

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Таким образом, четыре из десяти водителей приближаются к пенсии. Это уже считается критической ситуацией с экономической точки зрения, что постепенно ведет к материально-техническому параличу. К тому же досадная статистика свидетельствует об ухудшении восприятия профессии водителя, она практически теряет свою привлекательность.

У молодежи, которая только выходит на рынок труда, отсутствует интерес к профессии водителя. На фоне остальной Европы и других мировых рынков труда немецкая статистика выглядит очень плохо.

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Самая большая неприятность в том, что в 2023 году в среднем 33 процента водителей были в возрасте старше 55 лет, а показатель 2024 года на 6 процентов вырос.

Среди американских водителей только 29 процентов старше 55 лет, а среди турецких водителей этот показатель составляет 23 процента.