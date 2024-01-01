За 80 тысяч гривен в месяц никто не хочет работать водителем

По данным Института автомобильного транспорта Польши, средняя месячная зарплата профессионального водителя в этой стране составляет более 7800 злотых (то есть около 80 тысяч гривен). Однако стоит учитывать, что заработки водителей остаются на месте.

В 2022 году средняя зарплата составляла 7671 злотый, то есть зарплаты выросли чуть более чем на 150 злотых. В соседних странах уже предлагают более высокие зарплаты, что повлекло отток водительских кадров.

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Нехватка водителей во многом объясняется тем, что большое количество молодых людей из Украины покинули Польшу, выехав на родину или в другие страны. Об этом, в частности, говорит президент Ассоциации Транспорта и логистика Польши (TLP) Мацей Вронский. На него ссылается рейтинговый ресурс RMF24.

По словам главы этой организации, больше всего водителей не хватает на юге и западе Польши. Местные резервы для пополнения кадров отсутствуют. Единственная надежда на устранение дефицита кадров – прибытие водителей из-за пределов ЕС.

"Это тяжелая работа, которая требует расставания с друзьями, с семьей на некоторое время – она просто не популярна. Особенно жалуются компании из Нижней Силезии или Любуского воеводства, где рядом находится немецкий рынок труда", – признает Мацей Вроньский

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В конце июля в МИД Польши перевозчики и руководители дипломатического ведомства провели встречу, где рассматривались вопросы рекрутинга жителей других континентов, "которые могут получить визы и разрешения для работы в транспортных компаниях Польши" по упрощенной схеме.

Сейчас частично снять дефицит кадров могут водители из Азии. Есть надежда на новых работников из Казахстана и Кыргызстана, которые хотят приехать в Польшу.