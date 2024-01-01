За 80 тисяч гривень на місяць ніхто не хоче працювати водієм

За даними Інституту автомобільного транспорту Польщі, середня місячна зарплата професійного водія в цій країні становить понад 7800 злотих (тобто близько 80 тисяч гривень). Однак варто враховувати, що заробітки водіїв залишаються на місці.

У 2022 році середня зарплата становила 7671 злотий, тобто зарплати зросли трохи більше ніж на 150 злотих. В сусідніх країнах вже пропонують вищі зарплати, що спричинило відтік водійських кадрів.

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Брак водіїв багато в чому пояснюється тим, що велика кількість молодих людей з України залишили Польщу, виїхавши на батьківщину чи в інші країни. Про це, зокрема, говорить президент Асоціації Транспорту й логістика Польщі (TLP) Мацей Вронський. На нього посилається рейтинговий ресурс RMF24.

За словами очільника цієї організації, найбільше водіїв бракує на півдні та заході Польщі. Місцеві резерви для поповнення кадрів відсутні. Єдина надія на усунення дефіциту кадрів – прибуття водіїв з-за меж ЄС.

"Це важка робота, яка потребує розставання з друзями, із сім'єю на деякий час – вона просто не популярна. Особливо скаржаться компанії з Нижньої Сілезії або Любуського воєводства, де поряд знаходиться німецький ринок праці", – визнає Мацей Вроньський

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Наприкінці липня у МЗС Польщі перевізники та очільники дипломатичного відомства провели зустріч, де розглядалися питання рекрутингу жителів інших континентів, "які можуть отримати візи та дозволи для роботи в транспортних компаніях Польщі" за спрощеною схемою.

Наразі частково зняти дефіцит кадрів можуть зняти водії з Азії. Є сподівання на нових працівників з Казахстану та Киргизстану, які хочуть приїхати до Польщі.