В мире уже не хватает 3,6 миллиона водителей грузовиков

Приятно хотя бы то, что количество незакрытых вакансий в 2024 году осталось на уровне 2023 года, что связано со снижением спроса на перевозки из-за кризисных явлений. И это тревожит, поскольку возрастной разрыв между занятостью молодых и пожилых водителей углубляется.

Водители, моложе 25 лет, составляют лишь 6,5% от общего количества в профессии. В некоторых странах показатели критически низкие: в Италии – 2,2%, в Германии – 2,6% В Польше и Испании ситуация ненамного лучше – по 3% в каждой. В отдельных странах эти показатели критически низкие: в Италии – 2,2%, в Германии – 2,6%. В Польше и Испании ситуация не намного лучше – по 3% в каждой. Тенденция имеет отрицательную динамику, обидно, но с 2023 по 2024 год доля молодых водителей грузовиков по сравнению со всеми водителями снизилась на 5,8%.

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Резкий контраст наблюдается в возрастной категории в возрасте от 55 лет: водители этого возраста составляют 31,6% от общего числа. В некоторых странах этот показатель особенно высок: в Испании – 50%, в Австралии – 47%, в Италии – 45%.

Тенденция также вызывает серьезное беспокойство. Согласно общим показателям занятости этой возрастной группы, доля водителей грузовиков в возрасте от 55 лет выросла на 1,6% за последний год. Средний возраст водителя грузовика в мире теперь составляет 44,5 года.

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В ближайшие пять лет, согласно отчету, в подвергнутых исследованию странах (70% мирового ВВП) на пенсию выйдут 3,4 миллиона водителей. В Австралии 21% нынешних водителей завершат карьеру к 2029 году. В Китае – 18%, в Европе – 17%.

"Кризис нехватки водителей грузовиков продолжает углубляться, и особенно беспокоит стремительно растущий разрыв между молодыми и пожилыми водителями. Без скоординированных и постоянных усилий эта демографическая бомба замедленного действия взорвется, серьезно подорвав экономический рост и конкурентоспособность в глобальном масштабе", – заявил генсек IRU Умберто де Претто.