Какие автобусы чаще всего покупают в Украине

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в I квартале 2025 года и определили самые популярные модели в трех сегментах автобусов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

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Динамика рынка автобусов

В течение первых трех месяцев 2025 года украинские перевозчики приобрели 1433 новых и подержанных автобусов. Это на 35,1% меньше относительно объемов первого квартала 2024 года.



Динамика рынка автобусов, Украина, 2024-2025

По отдельным подсегментами динамика торгов автобусами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года следующая:

Внутренние перепродажи: -46,6%

Импорт подержанных: +27,2%

Импорт новых: +105,6%

Произведенные в Украине: -16,8%

Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 952 шт., что составило 66,4% от общего количества.

Из-за границы привезли 17% подержанных автобусов, или 243 шт.

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Также в начале года впервые зарегистрировали 238 новых автобусов: 164 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (11,4%), остальные 74 шт. (5,2%) прибыли из-за рубежа.

Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 272 шт. Немалая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых авто.

На втором месте БАЗ "Эталон" А079 с результатом 88 машин. На третьем - Volkswagen LT (41 шт.).



Самые популярные модели б/у автобусов на внутреннем рынке, Q1-2025

Самые популярные подержанные автобусы, привезенные из-за рубежа

В 1 квартале 2025 года в этом подсегменте первенство тоже получили автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (161 шт.).

Второе место заняли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третье - голландские автобусы VDL Ambassador, таких прибыло 57 шт.



Самые популярные новые автобусы

Первенство в подсегменте новых машин для пассажирских перевозок получил Ford Trabsit с итогом 61 первая регистрация.

Второй в этом зачете Ataman А-093, с итогом 46 проданных машин. Третье досталось автобусам БАЗ А081 "Эталон", с 45 регистрациями.