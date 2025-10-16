Рынок автобусов в сентябре показал небольшой спад

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили 233 автобуса (включая микроавтобусы), сообщает Укравтопром. Это на 6% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Несмотря на месячное снижение, рынок удерживает положительную динамику: с начала года зарегистрировано 1888 автобусов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Новые автобусы: лидирует ZAZ
Доля новой техники в сентябре составила 58%, что несколько меньше, чем в прошлом году (63%).
Среди новых автобусов первенство традиционно удерживают отечественные производители:
- ZAZ - 38 единиц;
- Ataman - 29 единиц;
- Etalon - 19 единиц.
Эти марки обеспечивают большую часть новых поставок на внутренний рынок, прежде всего для общественного транспорта и школьных перевозок.
Подержанные автобусы: доминирует Mercedes-Benz
На рынке подержанных автобусов ситуация остается стабильной:
- Mercedes-Benz - 49 единиц;
- VDL - 8 единиц;
- Van Hool - 8 единиц.
Эти бренды популярны среди перевозчиков, которые ориентируются на туристические и междугородние маршруты, выбирая европейские автобусы с хорошим техническим ресурсом.
Всего с начала года
- Новые автобусы: 935 единиц (+16% к 2024 г.),
- Подержанные: 953 единицы (+56%).
Такое соотношение свидетельствует, что рынок восстанавливается после спада 2022–2023 годов, когда поставки были ограничены логистикой и спросом.