Рынок автобусов в сентябре показал небольшой спад

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили 233 автобуса (включая микроавтобусы), сообщает Укравтопром. Это на 6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Читайте также: Во Львове на маршрут вышла первая женщина-водитель автобуса

Несмотря на месячное снижение, рынок удерживает положительную динамику: с начала года зарегистрировано 1888 автобусов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Новые автобусы: лидирует ZAZ

Доля новой техники в сентябре составила 58%, что несколько меньше, чем в прошлом году (63%).

Среди новых автобусов первенство традиционно удерживают отечественные производители:

ZAZ - 38 единиц;

Ataman - 29 единиц;

Etalon - 19 единиц.

Эти марки обеспечивают большую часть новых поставок на внутренний рынок, прежде всего для общественного транспорта и школьных перевозок.

Подержанные автобусы: доминирует Mercedes-Benz

На рынке подержанных автобусов ситуация остается стабильной:

Mercedes-Benz - 49 единиц;

VDL - 8 единиц;

Van Hool - 8 единиц.

Эти бренды популярны среди перевозчиков, которые ориентируются на туристические и междугородние маршруты, выбирая европейские автобусы с хорошим техническим ресурсом.

Всего с начала года

Новые автобусы: 935 единиц (+16% к 2024 г.),

Подержанные: 953 единицы (+56%).

Такое соотношение свидетельствует, что рынок восстанавливается после спада 2022–2023 годов, когда поставки были ограничены логистикой и спросом.