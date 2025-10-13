Во Львове на маршрут вышла первая женщина-водитель автобуса

Женщина прошла обучение и получила водительское удостоверение соответствующей категории. Для закрепления навыков управления пассажирской машиной Татьяна в течение пяти дней стажировалась в коммунальном АТП-1.

Наставник из опытных водителей предприятия признал ее подготовку такой, что соответствует требованиям самостоятельной работы на линии.

Еще три водительницы стажируются

Как сообщил на сайте мэрии директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило, вскоре к самостоятельной работе на автобусных маршрутах Львова будут допущены еще три женщины, которые проходят стажировку в коммунальном предприятии.

Появление на упомянутом маршруте, соединившего улицу Зерновую и Брюховичи, за рулем автобуса женщины приятно поразил и удивил пассажиров – водитель водит аккуратно, атмосфера в салоне доброжелательная.

Маршрут хорошего настроения

Приятная атмосфера царила на каждой из 15 остановок маршрута, когда пассажиры входили или выходили из салона. Независимо от возраста и пола, каждый пытался подарить женщине улыбку и слова благодарности.

Вскоре подобное будет еще на нескольких маршрутах Львова, когда после стажировки к работе приступят еще три водительницы. Таким образом женщины постепенно закрывают не только потребности в водителях, но и несут на маршруты хорошие настроения для пассажиров: в такое непростое для города время капелька позитива лишней не будет.

Сейчас в коммунальном АТП-1 острая потребность в водителях. По состоянию на начало октября предприятие имело 60 водительских вакансий.

В рамках международной поддержки

Появление в штате автопредприятия первых четырех женщин-водителей автобусов произошло благодаря пилотному проекту She Drives по обучению и трудоустройству женщин, стартовавшему в прошлом году в 11 областях под патронатом ОО "Фонд институционального развития".

Программа по инициативе Минразвития нромад в партнерстве со структурой ООН "Женщины в Украине" и при финансовой поддержке правительств Франции, Польши и Швеции оказалась успешной.

Партнерами проекта в городах являются коммунальные транспортные предприятия, которые остро нуждаются в водителях автобусов. Львов стал одним из таких центров обучения и трудоустройства женщин-водителей автобусов.

Где еще женщины-водители порадуют пассажиров

Проектом охвачено женщин в возрасте от 21 до 65 лет. Обязательным условием для обучения является стаж управления транспортом более трех лет по водительскому удостоверению любой из категорий "B", "C", "CE" или "D1".

Профессиональная подготовка женщин для управления автобусами осуществлялась в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.