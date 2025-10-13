У Львові на маршрут вийшла перша жінка-водій автобуса

Жінка пройшла навчання й отримала водійське посвідчення відповідної категорії. Для закріплення навичок управління пасажирською машиною Тетяна упродовж п'яти днів стажувалася у комунальному АТП‑1.

Наставник з досвідчених водіїв підприємства визнав її підготовку такою, що відповідає вимогам самостійної роботи на лінії.

Ще три водійки стажуються

Як повідомив на сайті мерії директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, невдовзі до самостійної роботи на автобусних маршрутах Львова будуть допущені ще три жінки, котрі проходять стажування у комунальному підприємстві.

Поява на згаданому маршруті, що з'єднав вулицю Зернову та Брюховичі, за кермом автобуса жінки приємно вразив і здивував пасажирів – водійка водить акуратно, атмосфера в салоні доброзичлива.

Маршрут гарного настрою

Приємна атмосфера панувала на кожній з 15 зупинок маршруту, коли пасажири виходили з салону. Незалежно від віку та статі, кожен намагався подарувати жінці посмішку та слова подяки.

Невдовзі подібне буде ще на кількох маршрутах Львова, коли після стажування до роботи стануть ще три водійки. Таким чином жінки поступово закривають не тільки потреби у водіях, але й несуть на маршрути гарні настрої для пасажирів: у такий непростий для міста час крапелька позитиву зайвою не буде.

Нині у комунальному АТП‑1 гостра потреба у водіях. Станом на початок жовтня підприємство мало 60 водійських вакансій.

В рамках міжнародної підтримки

Поява в штаті автопідприємства перших чотирьох жінок-водійок автобусів сталася завдяки пілотному проєкту She Drives із навчання та працевлаштування жінок, що стартував торік в 11 областях під патронатом ГО "Фундація інституційного розвитку".

Програма за ініціативи Мінрозвитку громад у партнерстві зі структурою ООН "Жінки в Україні" та за фінансової підтримки урядів Франції, Польщі та Швеції виявилася успішною.

Партнерами проєкту у містах є комунальні транспортні підприємства, які гостро потребують водіїв автобусів. Львів став одним з таких центрів навчання та працевлаштування жінок-водіїв автобусів.

Де ще жінки-водійки порадують пасажирів

Проєктом охоплено жінок віком від 21 до 65 років. Обов'язковою умовою для навчання є стаж управління транспортом понад три роки за водійським посвідченням будь-якої з категорій "B", "C", "CE" або "D1".

Професійна підготовка жінок для управління автобусами здійснювалася у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у Києві.