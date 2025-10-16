Ринок автобусів у вересні показав невеликий спад

У вересні 2025 року український автопарк поповнили 233 автобуси (включно з мікроавтобусами), повідомляє Укравтопром. Це на 6% менше, ніж у вересні минулого року.
Попри місячне зниження, ринок утримує позитивну динаміку: з початку року зареєстровано 1888 автобусів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.
Нові автобуси: лідирує ZAZ
Частка нової техніки у вересні становила 58%, що дещо менше, ніж торік (63%).
Серед нових автобусів першість традиційно утримують вітчизняні виробники:
- ZAZ — 38 одиниць;
- Ataman — 29 одиниць;
- Etalon — 19 одиниць.
Ці марки забезпечують більшу частину нових поставок на внутрішній ринок, насамперед для громадського транспорту та шкільних перевезень.
Вживані автобуси: домінує Mercedes-Benz
На ринку вживаних автобусів ситуація залишається стабільною:
- Mercedes-Benz — 49 одиниць;
- VDL — 8 одиниць;
- Van Hool — 8 одиниць.
Ці бренди популярні серед перевізників, які орієнтуються на туристичні та міжміські маршрути, обираючи європейські автобуси з гарним технічним ресурсом.
Загалом від початку року
- Нові автобуси: 935 одиниць (+16% до 2024 р.),
- Вживані: 953 одиниці (+56%).
Таке співвідношення свідчить, що ринок відновлюється після спаду 2022–2023 років, коли постачання були обмежені логістикою та попитом.