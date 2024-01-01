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Рынок автобусов в Украине демонстрирует снижение спроса

Рынок автобусов в феврале показал небольшое снижение относительно аналогичного периода прошлого года, и значительное снижение относительно января текущего года.
Спрос на автобусы в феврале снизился - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 марта, 11:11
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 173 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале 2024 года.

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Относительно января 2025 г. рынок сократился на 26%. Доля новой техники в этом объеме составила 42%, в прошлом году была 60%. Чаще всего в феврале впервые регистрировали:

Новые:

  1. Ford - 29 ед.;
  2. Ataman - 17 ед.;
  3. Etalon - 8 ед.

Подержанные:

  1. Mercedes-Benz - 41 ед.;
  2. VDL - 20 ед.;
  3. Volkswagen - 12 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 406 автобусов (+16% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 221 ед. (-3%); б/у – 185 ед. (+50%).

#Новости #Aвтобизнес