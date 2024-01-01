Ринок автобусів в Україні демонструє зниження попиту

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За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 173 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому 2024 року.
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Відносно січня 2025 р. ринок скоротився на 26%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 42%, торік була 60%. Найчастіше у лютому вперше реєстрували:
Нові:
- Ford - 29 од.;
- Ataman - 17 од.;
- Etalon - 8 од.
Вживані:
- Mercedes-Benz - 41 од.;
- VDL - 20 од.;
- Volkswagen - 12 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 406 автобусів (+16% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 221 од. (-3%); вживаних – 185 од. (+50%).