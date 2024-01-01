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Ринок автобусів в Україні демонструє зниження попиту

Ринок автобусів у лютому показав невелике зниження відносно аналогічного періоду минулого року, та значне зниження відносно січня поточного року.
Попит на автобуси у лютому знизився - Auto24
Євген Гудущан
logo7 березня, 11:11
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За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 173 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому 2024 року.

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Відносно січня 2025 р. ринок скоротився на 26%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 42%, торік була 60%. Найчастіше у лютому вперше реєстрували:

Нові:

  1. Ford - 29 од.;
  2. Ataman - 17 од.;
  3. Etalon - 8 од.

Вживані:

  1. Mercedes-Benz - 41 од.;
  2. VDL - 20 од.;
  3. Volkswagen - 12 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 406 автобусів (+16% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 221 од. (-3%); вживаних – 185 од. (+50%).

#Автобізнес #Новини