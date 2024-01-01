Рынок автобусов в Украине значительно уменьшился

Автобус ЗАЗ
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10 мая, 10:10
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По данным Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем в прошлом году и на 29% меньше показателя предыдущего месяца. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.
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Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали новые:
- ZAZ – 17 ед.;
- Ataman – 15 ед.;
- Etalon – 10 ед.
подержанные:
- Mercedes-Benz – 18 ед.;
- MAN – 6 ед.;
- Van hool – 5 ед.
Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (-23% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 367 ед. (-27%); б/у – 233 ед. (-15%).