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Рынок автобусов в Украине значительно уменьшился

В апреле регистрации автобусов значительно уменьшились. Это может быть связано с новыми правилами мобилизации, согласно которым государство имеет право изымать технику для нужд обороны.
В Украине значительно уменьшились продажи автобусов - Auto24

Автобус ЗАЗ

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Евгений Гудущан
logo10 мая, 10:10
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По данным Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем в прошлом году и на 29% меньше показателя предыдущего месяца. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.

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Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали новые:

  1. ZAZ – 17 ед.;
  2. Ataman – 15 ед.;
  3. Etalon – 10 ед.

подержанные:

  1. Mercedes-Benz – 18 ед.;
  2. MAN – 6 ед.;
  3. Van hool – 5 ед.

Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (-23% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 367 ед. (-27%); б/у – 233 ед. (-15%).

#Новости #Aвтобизнес

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