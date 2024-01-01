Рынок автобусов в Украине значительно уменьшился

По данным Укравтопром, в апреле украинский автопарк пополнили 104 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем в прошлом году и на 29% меньше показателя предыдущего месяца. Доля новой техники в этом объеме составила 60%.

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Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали новые:

ZAZ – 17 ед.; Ataman – 15 ед.; Etalon – 10 ед.

подержанные:

Mercedes-Benz – 18 ед.; MAN – 6 ед.; Van hool – 5 ед.

Всего с начала года на свои первые в Украине маршруты вышли 600 автобусов (-23% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 367 ед. (-27%); б/у – 233 ед. (-15%).