Ринок автобусів в Україні значно зменшився

Автобус ZAZ
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10 травня, 10:10
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За даними Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік та на 29% менше за показник попереднього місяця. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.
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Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували нові:
- ZAZ – 17 од.;
- Ataman – 15 од.;
- Etalon – 10 од.
вживані:
- Mercedes-Benz – 18 од.;
- MAN – 6 од.;
- Van hool – 5 од.
Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (-23% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 367 од. (-27%); вживаних – 233 од. (-15%).