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Ринок автобусів в Україні значно зменшився

У квітні реєстрації автобусів значно зменшились. Це може бути пов’язано з новими правилами мобілізації, згідно з якими держава має право вилучати техніку для потреб оборони.
В Україні значно зменшились продажі автобусів - Auto24

Автобус ZAZ

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Євген Гудущан
logo10 травня, 10:10
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За даними Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік та на 29% менше за показник попереднього місяця. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

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Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували нові:

  1. ZAZ – 17 од.;
  2. Ataman – 15 од.;
  3. Etalon – 10 од.

вживані:

  1. Mercedes-Benz – 18 од.;
  2. MAN – 6 од.;
  3. Van hool – 5 од.

Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (-23% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 367 од. (-27%); вживаних – 233 од. (-15%).

#Автобізнес #Новини

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