Ринок автобусів в Україні значно зменшився

За даними Укравтопром, у квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік та на 29% менше за показник попереднього місяця. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

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Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували нові:

ZAZ – 17 од.; Ataman – 15 од.; Etalon – 10 од.

вживані:

Mercedes-Benz – 18 од.; MAN – 6 од.; Van hool – 5 од.

Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів (-23% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 367 од. (-27%); вживаних – 233 од. (-15%).