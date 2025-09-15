Рынок автобусов в Украине вырос на 61%

Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 259 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 61% больше, чем в августе 2024 года.
Доля новой техники в этом объеме составила 61%, в прошлом году была 53%. Чаще всего в августе впервые регистрировали:
в части новых автотранспортных средств:
- Ataman – 46 ед.;
- ZAZ – 31 ед.;
- Ford – 23 ед.
среди подержанных:
- Mercedes-Benz – 33 ед.;
- Volkswagen – 14 ед.;
- VDL – 12 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1655 автобусов (+42% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 801 ед. (+24%); подержанных – 854 ед. (+64%).