Рынок автобусов в Украине вырос на 61%

Рынок автобусов в августе показал рост. Также зафиксировано увеличение количества продаж за весь текущий год.
По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 259 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 61% больше, чем в августе 2024 года.

Доля новой техники в этом объеме составила 61%, в прошлом году была 53%. Чаще всего в августе впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

  1. Ataman – 46 ед.;
  2. ZAZ – 31 ед.;
  3. Ford – 23 ед.

среди подержанных:

  1. Mercedes-Benz – 33 ед.;
  2. Volkswagen – 14 ед.;
  3. VDL – 12 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1655 автобусов (+42% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 801 ед. (+24%); подержанных – 854 ед. (+64%).

