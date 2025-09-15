Рынок автобусов в Украине вырос на 61%

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 259 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 61% больше, чем в августе 2024 года.

Доля новой техники в этом объеме составила 61%, в прошлом году была 53%. Чаще всего в августе впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

Ataman – 46 ед.; ZAZ – 31 ед.; Ford – 23 ед.

среди подержанных:

Mercedes-Benz – 33 ед.; Volkswagen – 14 ед.; VDL – 12 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1655 автобусов (+42% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых – 801 ед. (+24%); подержанных – 854 ед. (+64%).