Ринок автобусів в Україні зріс на 61%

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%. Найчастіше у серпні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

Ataman – 46 од.; ZAZ – 31 од.; Ford – 23 од.

серед вживаних:

Mercedes-Benz – 33 од.; Volkswagen – 14 од.; VDL – 12 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 801 од. (+24%); вживаних – 854 од. (+64%).