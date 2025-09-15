Укр
Ринок автобусів в Україні зріс на 61%

Ринок автобусів у серпні показав зростання. Також зафіксовано збільшення кількості продажів за весь поточний рік.
Євген Гудущан
15 вересня, 16:10
За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року.

Читайте також: Водіям автобусів та вантажівок дозволили керувати тракторами у полях

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%. Найчастіше у серпні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

  1. Ataman – 46 од.;
  2. ZAZ – 31 од.;
  3. Ford – 23 од.

серед вживаних:

  1. Mercedes-Benz – 33 од.;
  2. Volkswagen – 14 од.;
  3. VDL – 12 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 801 од. (+24%); вживаних – 854 од. (+64%).

