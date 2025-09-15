Ринок автобусів в Україні зріс на 61%

Посилання скопійовано!
За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%. Найчастіше у серпні вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
- Ataman – 46 од.;
- ZAZ – 31 од.;
- Ford – 23 од.
серед вживаних:
- Mercedes-Benz – 33 од.;
- Volkswagen – 14 од.;
- VDL – 12 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 801 од. (+24%); вживаних – 854 од. (+64%).