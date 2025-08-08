Водіям автобусів та вантажівок дозволили керувати тракторами у полях

Внесено зміни до постанови КМУ від 02.04.1994 N 217 “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста”. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук.

“Установлено, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування особи, які мають національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорій C1, C, D1, D (однієї або декількох), з дати видачі якого минуло не менше трьох років, мають право керувати, крім права виїзду на вулично-дорожню мережу, машинами категорій А1, A2, B1, B2, ВЗ без отримання посвідчення тракториста-машиніста”, - повідомив Тарас Мельничук.