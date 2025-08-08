Водителям автобусов и грузовиков разрешили управлять тракторами в полях

Внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 N 217 “Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста”. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук.

“Установлено, что в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены лица, которые имеют национальное удостоверение водителя Украины на право управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D (одной или нескольких), с даты выдачи которого прошло не менее трех лет, имеют право управлять, кроме права выезда на улично-дорожнуюдорожную сеть, машинами категорий А1, A2, B1, B2 , ВЗ без получения удостоверения тракториста-машиниста”, - сообщил Тарас Мельничук.