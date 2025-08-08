Укр
Ру

Водителям автобусов и грузовиков разрешили управлять тракторами в полях

Водителям, которые имеют открытые категории для управления грузовиками и автобусами отныне можно управлять тракторами и другой сельхозтехникой кроме права выезда на улично-дорожную сеть.
Некоторым водителям разрешили управлять тракторами в полях - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Некоторым водителям разрешили управлять тракторами в полях

Евгений Гудущан
logo8 августа, 17:00
logo0
logo0 мин

Внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 N 217 “Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста”. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук.

Читайте также: Сельхозтехникой позволят управлять без удостоверения тракториста

“Установлено, что в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены лица, которые имеют национальное удостоверение водителя Украины на право управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D (одной или нескольких), с даты выдачи которого прошло не менее трех лет, имеют право управлять, кроме права выезда на улично-дорожнуюдорожную сеть, машинами категорий А1, A2, B1, B2 , ВЗ без получения удостоверения тракториста-машиниста”, - сообщил Тарас Мельничук.

#Законодательство #Новости