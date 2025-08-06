Сельхозтехникой разрешат управлять без удостоверения тракториста

Об этом написал в своем ТГ-канале нардеп Алексей Гончаренко. Для подтверждения этого он разместил копию документа в проекте - без номера, даты и подписи Премьер-министра.

Судя по всему, документ свежий, потому что в исходных реквизитах для подписи уже указана фамилия Юлии Свириденко.

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Из содержания становится понятно, что поданный на подпись документ вышел из канцелярии Кабмина, но пока не является официальным документом. Он предусматривает внесение изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 1994 г. № 217 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста" (ЗП Украины, 1994 г., № 7, ст. 187).

В частности, речь идет о дополнении постановляющей части абзацем следующего содержания:

"Установить, что в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены лица, которые имеют национальное удостоверение водителя Украины на право управления транспортными средствами категорий С1, С, D1, D (одной или нескольких), с даты выдачи которого прошло не менее трех лет, имеют право управлять, кроме права выезда на улично-дорожную сеть, машинами категорий А1, А2, В1, В2, В3 без получения удостоверения тракториста-машиниста".

Пока официального подтверждения о принятии такого постановления на правительственном сайте не размещено.

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Как бы там ни было, но такое решение было бы знаковым, хотя на сегодня является запоздалым по крайней мере на три года. Такое решение должно было бы появиться одновременно с постановлением, которым разрешено водителям с категориями на управление легковыми автомобилями управлять на период военного положения грузовым транспортом.