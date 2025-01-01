На Волыни максимально оштрафовали трезвого тракториста: что не так

Несмотря на то, что водитель был трезвым, он признан виновным в управлении трактором из-за отсутствия соответствующего на это документа. Речь идет об инциденте, произошедшем около 18 часов 23 марта 2025 года в селе Цмины Маневицкой территориальной общины.

Как сообщает информационное агентство "Волынские Новости", водитель Виталий Д. повторно в течение года управлял колесным трактором Shifeng, не имея водительского удостоверения. И это стало определяющим в вынесении судебного решения.

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Здесь следует сразу уточнить, что упомянутый мужчина не забыл дома удостоверение тракториста и не потерял его. Согласно реестру, он такой документ вообще не получал. Поскольку это был не маломощный минитрактор или мотоблок, что не требуют "прав", то наказание было соответствующее.

Действия квалифицировали по ч. 5 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов, совершенное повторно).

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На судебное заседание он не явился. Суд принял во внимание протокол, рапорт полицейского и справку о повторном совершении админправонарушения и на этом основании вынес решение.

Подсудимому Виталию Д. суд назначил 40 800 гривен штрафа и запрет управлять транспортом на пять лет. Впрочем, он без удостоверения тракториста и так не может управлять своим Shifeng.