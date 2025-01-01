На Волині максимально оштрафували тверезого тракториста: що не так

Попри те, що водій був тверезим, його визнано винним в управлінні трактором через відсутність відповідного на це документа. Йдеться про інцидент, що стався близько 18-ї години 23 березня 2025 року в селі Цміни Маневицької територіальної громади.

Як повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини", водій Віталій Д. повторно протягом року керував колісним трактором Shifeng, не маючи водійського посвідчення. І це стало визначальним у винесенні судової ухвали.

Читайте також П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

Тут слід відразу уточнити, що згаданий чоловік не забув дома посвідчення тракториста і не загубив його. Відповідно до реєстру, він такий документ взагалі не отримував. Оскільки це був не малопотужний мінітракторець чи мотоблок, що не потребують "прав", то покарання було відповідне.

Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, вчинене повторно).

Читайте також Роботизовані трактори мають вийти на українські поля

На судове засідання він не з’явився. Суд взяв до уваги протокол, рапорт поліцейського та довідку про повторне вчинення адмінправопорушення і на цій підставі виніс ухвалу.

Підсудному Віталію Д. суд призначив 40 800 гривень штрафу і заборону керувати транспортом на п’ять років. Втім, він без посвідчення тракториста й так не може курувати своїм Shifeng.