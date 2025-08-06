Укр
Ру

Сільгосптехнікою дозволять керувати без посвідчення тракториста

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про те, що на період воєнного стану тепер можна буде керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста. Щоправда, це правило поширюється не на всіх.
Для управління сільгосптехнікою тепер посвідчення тракториста не обов'язкове - Auto24

ФОТО: ілюстративне Freepik|

Ймовірно, водіям вантажівок тепер дозволено управляти сільгосптехнікою

Валентин Ожго
logo6 серпня, 12:59
logo0
logo0 хв

Про це написав у своєму ТГ-каналі нардеп Олексій Гончаренко. Для підтвердження цього він розмістив копію документа в проєкті - без номера, дати та підпису Прем’єр-міністра.

Судячи з усього, документ свіжий, бо в вихідних реквізитах для підпису вже вказано прізвище Юлії Свириденко.

Читайте також На Волині максимально оштрафували тверезого тракториста: що не так

Зі змісту стає зрозуміло, що поданий на підпис документ вийшов з канцелярії Кабміну, але поки що не є офіційним документом. Він передбачає внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста" (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 187).

Зокрема, йдеться про доповнення ухвальної частини абзацом такого змісту:

"Установити, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування особи, які мають національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорій С1, С, D1, D (однієї або декількох), з дати видачі якого минуло не менше трьох років, мають право керувати, крім права виїзду на вулично-дорожню мережу, машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 без отримання посвідчення тракториста-машиніста".

Поки офіційного підтвердження про прийняття такої постанови на урядовому сайті не розміщено.

Читайте також П'яний водій мотоблока заробив 17 000 гривень штрафу

Хай там як, але така ухвала була б знаковою, хоча на сьогодні є запізнілою принаймні на три роки. Таке рішення мало б з’явитися одночасно з постановою, якою дозволено водіям з категоріями на управління легковими автомобілями керувати на період воєнного стану вантажним транспортом.

#Водійське посвідчення #Фото #Законодавство #Спецтехніка #Новини #Безпека дорожнього руху