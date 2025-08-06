Сільгосптехнікою дозволять керувати без посвідчення тракториста

Про це написав у своєму ТГ-каналі нардеп Олексій Гончаренко. Для підтвердження цього він розмістив копію документа в проєкті - без номера, дати та підпису Прем’єр-міністра.

Судячи з усього, документ свіжий, бо в вихідних реквізитах для підпису вже вказано прізвище Юлії Свириденко.

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Зі змісту стає зрозуміло, що поданий на підпис документ вийшов з канцелярії Кабміну, але поки що не є офіційним документом. Він передбачає внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста" (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 187).

Зокрема, йдеться про доповнення ухвальної частини абзацом такого змісту:

"Установити, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування особи, які мають національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорій С1, С, D1, D (однієї або декількох), з дати видачі якого минуло не менше трьох років, мають право керувати, крім права виїзду на вулично-дорожню мережу, машинами категорій А1, А2, В1, В2, В3 без отримання посвідчення тракториста-машиніста".

Поки офіційного підтвердження про прийняття такої постанови на урядовому сайті не розміщено.

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Хай там як, але така ухвала була б знаковою, хоча на сьогодні є запізнілою принаймні на три роки. Таке рішення мало б з’явитися одночасно з постановою, якою дозволено водіям з категоріями на управління легковими автомобілями керувати на період воєнного стану вантажним транспортом.