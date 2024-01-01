Рынок большегрузов падает: в октябре очередной спад

В октябре 2024 года украинцы суммарно приобрели 1548 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель аж на 41,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, а также на 1% меньше, чем в сентябре 2024 года, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Структура этого сегмента следующая: доля внутренних продаж составила 52,3%, импорта подержанных седельных тягачей - 39,9%. Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 92,2%.

Новыми приобрели 7,8% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 121 шт. такой техники.

Динамика рынка седельных тягачей в Украине, октябрь 2023-2024 гг. график ИДА

По отдельным подсегментам динамика рынка седельных тягачей (в сравнении месяц к предыдущему месяцу, М-М, и месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y) выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -14,9% M-M, -34,7% Y-Y

Импорт подержанных: +24,1% M-M, -49,8% Y-Y

Импорт новых: +6,1% M-M, -30,1% Y-Y

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Самые популярные тягачи

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже этой модели заключено 252 шт.

Второе место по количеству – у Volvo FH, 93 шт., третье у MAN TGX, 89 шт.

Рейтинг моделей бывших в употреблении седельных тягачей, привезенных из-за рубежа, октябрь 2024 г. График ИДА

В прошлом месяце первенство среди "пригнанных" тягачей получил DAF XF, который пополнил наш автопарк в количестве 191 шт. На второй строчке MAN TGX, чей итог 148 первых регистраций. На третьей позиции продолжает находиться Volvo FH (82 шт.)

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Scania R-Series - этот тягач разошелся в количестве 52 шт.

Второе место в этой категории занимает Volvo FH с итогом 16 новых машин. Третья позиция (15 шт.) у MAN TGX.

Новые седельные тягачи, впервые зарегистрированы в октябре 2024 года. График ИДА