Ринок великих вантажівок падає: в жовтні черговий спад

У жовтні 2024 року українці сумарно придбали 1548 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник аж на 41,4% менший, ніж у аналогічному періоді 2023 року, а також на 1% менший, ніж у вересні 2024 року, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

До речі за водіями фур спостерігатимуть камери зі штучним інтелектом

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх продажів склала 52,3%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 39,9%. Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 92,2%.

Новими придбали 7,8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 121 шт. такої техніки.

Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, жовтень 2023-2024 рр. Графік ІДА

За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів (у порівнянні місяць до попереднього місяця, М-М, та місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y) виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −14,9% M-M, −34,7% Y-Y

Імпорт вживаних: +24,1% M-M, −49,8% Y-Y

Імпорт нових: +6,1% M-M, −30,1% Y-Y

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Найпопулярніші тягачі

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі укладено 252 шт.

Друге місце за кількістю – у Volvo FH, 93 шт., третє у MAN TGX, 89 шт.

Рейтинг моделей вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, жовтень 2024 р. Графік ІДА

Минулого місяця першість серед «пригнаних» тягачів здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 191 шт. На другій сходинці MAN TGX, чий підсумок 148 перших реєстрацій. На третій позиції надалі перебуває Volvo FH (82 шт.)

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Scania R-Series — цей тягач розійшовся у кількості 52 шт.

Друге місце у цій категорії посідає Volvo FH з підсумком 16 нових машин. Третя позиція (15 шт.) у MAN TGX.

Нові сідлові тягачі, вперше зареєстровані у жовтні 2024 року. Графік ІДА