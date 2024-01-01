За водителями фур будут наблюдать камеры с искусственным интеллектом

Вообще камеры в салоне не очень положительно воспринимаются водителями, поскольку они фиксируют их действия. Однако владельцам транспортных компаний это безразлично.

Microlise показала новое поколение камер с использованием искусственного интеллекта. Такой гаджет в салоне не только наблюдает за водителем, но и распознает и анализирует определенные поведенческие действия. В первую очередь внимание обращается на держание телефона, употребление на ходу еды, напитков или курение сигарет. Об этом пишет 40ton.net со ссылкой на Microlise.

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Вот тут и наступает главное: если водитель тратит слишком много времени на любое из этих действий, система классифицирует это как “деконцентрацию на вождении”. Она собирает такие случаи, анализирует и далее без какого-либо внешнего вмешательства отправляет предупредительное сообщение транспортной компании. Для подтверждения этого к оповещению прикрепляется фрагмент записи.

Отключить такую камеру водитель не в состоянии. Камера действует автономно от любых его действий. Разработчики объясняют, что искусственный интеллект сосредоточен на распознавании полных действий, а не только отдельных жестов.

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Благодаря этому ошибочность сообщений системы сводится к минимуму. Однако записи, не связанные с какими-либо предупреждениями, необходимо удалять на постоянной основе. Также было оговорено, что камеры не записывают звуки, поскольку это противоречило бы британским правилам.

Microlise утверждает, что эта инновация способна обеспечить до 70% меньше инцидентов и 90% снижение скорости, поскольку владельцы транспортных компаний держат в поле зрения все свои автомобили.

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Теперь в удаленном режиме можно следить за скоростью, направлением, ускорением, торможением и многим другим. Это дает четкую картину работы водителей, с оценками стиля вождения и анализом отчетов.

Кроме этого, это еще и защита водителей при полной видимости их автомобиля с помощью комплекса камер ClearVision, датчиков приближения и кнопок паники, благодаря чему можно получить видеозапись для быстрого решения претензий об ответственности в случае каких-то инцидентов.

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Как правило, для этого достаточно констатации скорости и записи данных о событиях, которые помогут составить четкое представление о действиях водителя за 30 секунд до и после инцидента, сравнит скорость с установленной законом границей их местонахождения и тому подобное.