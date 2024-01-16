На выставке CES 2024 в американском городе Лас-Вегас южнокорейский машиностроительный гигант Hyundai Motor Group показал свои наработки в области удивительных прорывных технологий и глобальных инноваций.

В основе концептов и уже готовых прототипов спецтехники не такого далекого будущего положено аккумуляторное питание приводов, систем и искусственный интеллект. Среди самых заметных новинок HD-подразделения Hyundai можно выделить технологию полномасштабной версии экскаватора Concept X на базе искусственного интеллекта. Это – своеобразный обзор технологии невидимого и автономного оборудования, что вскоре ожидает человечество.

Полномасштабная версия экскаватора Hyundai-Doosan Concept X возвышалась в павильоне почти на 4,5 метра. В основе его ходовой лежат четыре шарнирные гусеничные модули с электрическим приводом. Кабина у того строительного гиганта вообще отсутствует – землекоп полностью автономен. Нынешняя версия имеет усовершенствования относительно такого же предыдущего концепта, демонстрировавшегося летом.

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Hyundai использовал собственный пакет наработок Xite Transformation, отражающий видение строительных площадок будущего. Эта технология направлена на решение насущных проблем, с которыми сталкивается человечество, таких как безопасность, логистическая цепь поставок, изменения климата и тому подобное.

Концептуальный экскаватор может похвастаться "полностью электрической" схемой электрических приводов. В отличие от классических машин и даже электрических аналогов других брендов, здесь использованы именно электродвигатели и приводы для управления рукоятью стрелы и рабочих органов, а не гидравлическое масло, подаваемое в контуры насосами.

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Есть еще одна новость. Для имеющихся машин компания HD Hyundai и помощи операторам тяжелого оборудования станет технология, позволяющая "видеть сквозь" металлический ковш. Она еще в разработке, но вскоре появится.

В той теме инженеры прибегли к набору датчиков, камер и мониторов для проектирования оцифрованного изображения любых камней, блоков или различных обломков внутри ковша. Это дает операторам лучшее представление о том, что они там содержатся. Такое видение поможет предусмотреть перемещение грузов и предотвратит повреждение опасных электрических или газовых линий.

Такую концепцию показали еще в 2019 году. Тогда демонстрировалась система "невидимого прицепа" XtraVue. Она использовала такой же набор камер, позволяющий водителям "видеть насквозь" все, что они буксировали.

При этом инженеры HD-подразделения Hyundai не уверены, что искусственный интеллект и полностью автономная техника когда-нибудь полностью заменят квалифицированных операторов. Они считают эти направления работы важными в сегменте автоматизированного оборудования. Однако целесообразнее, когда небольшой парк машин в стиле Concept X будет работать на базе Xite Transformation и управляться опытным оператором, который будет действовать как своего рода "робот-наставник".

Также Hyundai-Doosan показал автономный бульдозер Concept-X2, принципы работы которого во многом повторяют решения из экскаватора Concept X на базе искусственного интеллекта.