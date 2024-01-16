На виставці CES 2024 в американському місті Лас-Вегас південнокорейський машинобудівний гігант Hyundai Motor Group показав свої напрацювання в області дивовижних проривних технологій і глобальних інновацій.

В основі концептів та уже готових прототипів спецтехніки не такого далекого майбутнього покладено акумуляторне живлення приводів і систем та штучний інтелект. З-поміж найпомітніших новинок HD-підрозділу Hyundai можна виділити технологію повномасштабної версії екскаватора Concept X на базі штучного інтелекту. Це – своєрідний огляд технології невидимого й автономного обладнання, що невдовзі очікує людство.

Повномасштабна версія екскаватора Hyundai-Doosan Concept X височіла в павільйоні майже на 4,5 метра. В основі його ходової лежать чотири шарнірні гусеничні модулі з електричним приводом. Кабіна у того будівельного гіганта взагалі відсутня – землекоп повністю автономний. Нинішня версія має удосконалення відносно такого ж попереднього концепту, що демонструвався влітку.

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Hyundai використав власний пакет напрацювань Xite Transformation, що відображає бачення будівельних майданчиків майбутнього. Ця технологія спрямована на розв'язання нагальних проблем, з якими стикається людство, таких як безпека, логістичний ланцюг постачання, зміни клімату тощо.

Концептуальний екскаватор може похвалитися "повністю електричною" схемою електричних приводів. На відміну від класичних машин і навіть електричних аналогів інших брендів, тут використано саме електродвигуни та приводи для керування держаком стріли й робочих органів, а не гідравлічне масло, що подається в контури помпами.

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Є ще одна новина. Для наявних машин компанія HD Hyundai та підмоги операторам важкого обладнання стане технологія, що дозволяє «бачити крізь» металевий ківш. Вона ще в розробці, але невдовзі з’явиться.

У тій темі інженери вдалися до набору датчиків, камер і моніторів для проєктування зацифрованого зображення будь-яких каменів, блоків або різноманітних уламків усередині ковша. Це дає операторам краще уявлення про те, що вони там містяться. Таке бачення допоможе передбачити переміщення вантажів та запобігатиме пошкодженню небезпечних електричних або газових ліній.

Таку концепцію було показано ще у 2019 році. Тоді демонструвалася система "невидимого причепа" XtraVue. Вона використовувала такий же набір камер, що дозволяє водіям "бачити наскрізь" усе, що вони буксирували.

При цьому інженери HD-підрозділу Hyundai не впевнені, що штучний інтелект і повністю автономна техніка коли-небудь повністю замінять кваліфікованих операторів. Вони вважають ці напрямки роботи важливими у сегменті автоматизованого обладнання. Однак доцільніше буде, коли невеликий парк машин у стилі Concept X працюватиме на базі Xite Transformation і керуватиметься досвідченим оператором, який діятиме як свого роду "робот-наставник".

Також Hyundai-Doosan показав автономний бульдозер Concept-X2, принципи роботи якого багато в чому повторюють рішення з екскаватора Concept X на базі штучного інтелекту.