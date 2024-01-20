Исследование инженеров Goodyear и лидера в сфере автономной логистики B2B компании Gatik вылилось в совместное сообщение об успешной интеграции технологии шинного интеллекта в систему автономного вождения.

В официальном заявлении производителя шин и перевозчика рассказывается, что автономный парк Gatik достиг значительных успехов в повышении безопасности, точности и общей производительности автономных транспортных средств (AV). Это произошло благодаря комплектации машин шинами Goodyear Endurance RSA с технологией Goodyear SightLine.

Интеллектуальное решение компании позволило Gatik повысить не только безопасность и общую точность транспортных операций, но и улучшить время безотказной работы и надежность. В этом году Gatik планирует внедрить интеллектуальное шинное решение в значительную часть своего автономного автопарка в США и Канаде.

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"Автономная технология Gatik получает информацию в реальном времени с помощью интеллектуальных данных шины и это позволяет поддержать систему автономного вождения машин так, чтобы она стала еще более безопасной, надежной и эффективной", - сказал старший вице-президент по глобальным операциям и главный технический директор Goodyear Крис Хелсел.

Благодаря широким испытаниям на дороге в разнообразных сложных сценариях вождения данные о шинах относительно дорожных условий и состояния шин помогли Gatik усовершенствовать свои AV-контроллеры с информацией о точном прохождении поворотов и жесткости при торможении, сопротивление качению и нагрузку на шины.

Данные, передаваемые между технологией Goodyear SightLine и системой автономного вождения Gatik через цикл обратной связи в реальном времени, позволили Gatik получить многочисленные улучшения производительности, включая способность быстро и безопасно адаптироваться к различным дорожным условиям, даже когда отличается масса или полезная нагрузка грузовика.

Новаторская интеграция технологии Goodyear SightLine в автономный автопарк Gatik является первой в области автономного вождения. Данные в реальном времени, полученные с помощью технологии интеллектуальных шин, не только повышают безопасность и предсказуемость автономных транспортных средств, но и позволяют поддерживать высокий уровень безопасности.

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Goodyear и Gatik планируют на будущее включить усовершенствованное решение Goodyear для прогнозирования состояния дороги в систему автономного вождения Gatik. Эта интеграция позволит Gatik стратегически планировать свою деятельность, обеспечивая последовательное и надежное движение товаров для разнообразной клиентской базы, охватывающей сеть крупнейших бакалейных магазинов, розничных торговцев, дистрибьюторов, платформы электронной коммерции и компании CPG.

Фото: Gatik/Goodyear