Дослідження інженерів Goodyear та лідера у сфері автономної логістики B2B компанії Gatik вилилося у спільне повідомлення про успішну інтеграцію технології шинного інтелекту в систему автономного водіння.

В офіційній заяві виробника шин та перевізника розповідається, що автономний парк Gatik досяг значних успіхів у підвищенні безпеки, точності та загальної продуктивності автономних транспортних засобів (AV). Це сталося завдяки комплектації машин шинами Goodyear Endurance RSA з технологією Goodyear SightLine.

Інтелектуальне рішення компанії дозволило Gatik підвищити не тільки безпеку та загальну точність транспортних операцій, але й покращити час безвідмовної роботи та надійність. Цього року Gatik планує впровадити інтелектуальне шинне рішення в значну частину свого автономного автопарку в США та Канаді.

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"Автономна технологія Gatik отримує інформацію в реальному часі за допомогою інтелектуальних даних шини і це дозволяє підтримати систему автономного водіння машин так, щоб вона стала ще безпечнішою, надійнішою та ефективнішою", — сказав старший віцепрезидент із глобальних операцій і головний технічний директор Goodyear Кріс Хелсел.

Завдяки широким випробуванням на дорозі в різноманітних складних сценаріях водіння дані про шини щодо дорожніх умов і стану шин допомогли Gatik вдосконалити свої AV-контролери з інформацією про точне проходження поворотів і жорсткість при гальмуванні, опір коченню та навантаження на шини.

Дані, що передаються між технологією Goodyear SightLine і системою автономного водіння Gatik через цикл зворотного зв’язку в реальному часі, дозволили Gatik отримати численні покращення продуктивності, включаючи здатність швидко й безпечно адаптуватися до різних дорожніх умов, навіть коли відрізняється маса або корисне навантаження вантажівки.

Новаторська інтеграція технології Goodyear SightLine в автономний автопарк Gatik є першою в галузі автономного водіння. Дані в реальному часі, отримані за допомогою технології інтелектуальних шин, не тільки підвищують безпеку та передбачуваність автономних транспортних засобів, але й дозволяють підтримувати високий рівень безпеки.

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Goodyear і Gatik планують на майбутнє включити вдосконалене рішення Goodyear для прогнозування стану дороги в систему автономного водіння Gatik. Ця інтеграція дозволить Gatik стратегічно планувати свою діяльність, забезпечуючи послідовний і надійний рух товарів для різноманітної клієнтської бази, що охоплює мережу найбільших бакалійних магазинів, роздрібних торговців, дистриб’юторів, платформи електронної комерції та компанії CPG.

Фото: Gatik/Goodyear