Рынок грузовиков вырос на 25%

Renault лидирует на рынке коммерческих авто
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 972 авто, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с прошлогодним январем, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 24%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- Renault - 220 ед. (-15%);
- MAN - 110 ед. (+588%);
- Citroen - 78 ед. (+100%);
- Ford - 68 ед. (+143%);
- Scania - 50 ед. (+117%).