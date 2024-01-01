Рынок грузовиков вырос на 25%

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 972 авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с прошлогодним январем, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 24%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли: