Укр
Ру

Рынок грузовиков вырос на 25%

Январский рынок новых грузовиков вырос почти на четверть.
Рынок грузовиков вырос на четверть - Auto24

Renault лидирует на рынке коммерческих авто

Евгений Гудущан
logo5 февраля, 15:03
logo0
logo0 мин

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 972 авто, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Польский рынок грузовиков ушел в минус, но один производитель – в плюсе: инфографика

По сравнению с прошлогодним январем, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 24%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. Renault - 220 ед. (-15%);
  2. MAN - 110 ед. (+588%);
  3. Citroen - 78 ед. (+100%);
  4. Ford - 68 ед. (+143%);
  5. Scania - 50 ед. (+117%).
#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости #Грузовики