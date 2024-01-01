Ринок вантажівок зріс на 25%

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 972 авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім січнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 24%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли: