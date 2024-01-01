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Ринок вантажівок зріс на 25%

Січневий ринок нових вантажівок зріс майже на чверть.
Ринок вантажівок зріс на чверть - Auto24

Renault лідирує на ринку комерційних авто

Євген Гудущан
logo5 лютого, 15:03
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 972 авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім січнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 24%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. Renault - 220 од. (-15%);
  2. MAN - 110 од. (+588%);
  3. Citroen - 78 од. (+100%);
  4. Ford - 68 од. (+143%);
  5. Scania - 50 од. (+117%).
#Вантажівки #Реєстрація авто #Автобізнес #Новини