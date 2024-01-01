Рынок грузовых авто снизился на 15%

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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с прошлогодним маем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 15%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 102 ед.;
- Renault - 98 ед.;
- Peugeot - 88 ед.;
- Citroen - 79 ед.;
- Mercedes-Benz - 75 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.