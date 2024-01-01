Рынок грузовых авто снизился на 15%

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с прошлогодним маем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 15%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 102 ед.; Renault - 98 ед.; Peugeot - 88 ед.; Citroen - 79 ед.; Mercedes-Benz - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.