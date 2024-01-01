Укр
Ру

Рынок грузовых авто снизился на 15%

Рынок новых грузовиков в мае показал негативный сигнал – продажи просели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рынок грузовиков снизился на 15% - Auto24

ЧЕЛОВЕК

Евгений Гудущан
logo4 июня, 12:00
logo0
logo0 мин

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Водителям грузовиков будут блокировать смартфон: где вводится такая функция

По сравнению с прошлогодним маем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 15%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. MAN - 102 ед.;
  2. Renault - 98 ед.;
  3. Peugeot - 88 ед.;
  4. Citroen - 79 ед.;
  5. Mercedes-Benz - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Новости #Aвтобизнес