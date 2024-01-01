Ринок вантажних авто зріс на 15%

MAN
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з торішнім травнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 15%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN - 102 од.;
- Renault - 98 од.;
- Peugeot - 88 од.;
- Citroen - 79 од.;
- Mercedes-Benz - 75 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.