Ринок вантажних авто зріс на 15%

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім травнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 15%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 102 од.; Renault - 98 од.; Peugeot - 88 од.; Citroen - 79 од.; Mercedes-Benz - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.