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Ринок вантажних авто зріс на 15%

Ринок нових вантажівок у травні показав позитивний сигнал – продажі збільшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Ринок вантажівок зріс на 15% - Auto24

MAN

Євген Гудущан
logo4 червня, 12:00
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім травнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 15%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. MAN - 102 од.;
  2. Renault - 98 од.;
  3. Peugeot - 88 од.;
  4. Citroen - 79 од.;
  5. Mercedes-Benz - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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