Водіям вантажівок блокуватимуть смартфон: де запроваджується така функція

Програмне забезпечення, що запобігає користуванню телефоном під час водіння, автоматично розпізнає та реагує на рух автомобіля. Апаратурою SaverOne буде охоплено понад 100 вантажівок Cemex, в основному це бетонозмішувачі та цементовози.

Ця нова угода стала результатом успішної співпраці з Cemex у Європі. Рішення SaverOne уже впроваджено в кількох компаніях Cemex, серед яких Ізраїль та ще одна європейська країна. Тепер його буде розгорнуто в Чеській Республіці.

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Програмне забезпечення не зачепить телефонні функції, корисні під час водіння, – голосовий набір, здійснення дзвінків і супутникова навігація. Однак запуск інших додатків під час водіння, як от текстові месенджери або відеоплеєри, буде заблоковано. При спробі увімкнути Messenger на екрані з’явиться велика графіка SaverOne, що закриває усі функції.

SaverOne підв’язана до сенсорів руху. Їх спеціально встановлять у вантажівках компанії. Як тільки автомобіль зрушить з місця, датчики посилають сигнал на всі телефони в робочій зоні водія й блокують перераховані вище функції.

Система прихована в автомобілі. Після входу в автомобіль система сканує всі телефони, визначає, які з них знаходяться в зоні водія, і підключається до них. Коли телефони виявляються в зоні водія, програма автоматично синхронізується з ними, щоб запобігти використанню небезпечних для життя програм.

Однак є один нюанс: система блокує телефони лише в робочій зоні водія і тільки під час руху, в межах його витягнутої руки. На телефоні другого водія, штурмана чи пасажира це не позначається, гаджети будуть працювати у повному обсязі.

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Нова програма дозволяє водієві зосередитися на управлінні, не відволікаючись від смартфона, тоді як інші пасажири в салоні вантажівки (автобуса) можуть продовжувати користуватися своїми мобільними телефонами, як зазвичай.

У дирекції Cemex очікують, що система допоможе зменшити тягар пошкоджень автопарку, особливо в зоні серйозних зіткнень ззаду. Якщо чеський експеримент виявиться успішним, компанія розгляне можливість його розширення шляхом встановлення датчиків у автопарках інших країн.