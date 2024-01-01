Водителям грузовиков будут блокировать смартфон: где вводится такая функция

Программное обеспечение, предотвращающее пользование телефоном во время вождения, автоматически распознает и реагирует на движение автомобиля. Аппаратурой SaverOne будет охвачено более 100 грузовиков Cemex, в основном это бетоносмесители и цементовозы.

Это новое соглашение стало результатом успешного сотрудничества с Cemex в Европе. Решение SaverOne уже внедрено в нескольких компаниях Cemex, среди которых Израиль и еще одна европейская страна. Теперь оно будет развернуто в Чешской Республике.

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Программное обеспечение не затронет телефонные функции, полезные во время вождения, – голосовой набор, совершение звонков и спутниковая навигация. Однако запуск других приложений во время вождения, таких как текстовые мессенджеры или видеоплееры, будет заблокирован. При попытке включить Messenger на экране появится большая графика SaverOne, закрывающая все функции.

SaverOne подвязана к сенсорам движения. Их специально установят в грузовиках компании. Как только автомобиль сдвинется с места, датчики посылают сигнал на все телефоны в рабочей зоне водителя и блокируют вышеперечисленные функции.

Система скрыта в автомобиле. После входа в автомобиль система сканирует все телефоны, определяет, какие из них находятся в зоне водителя, и подключается к ним. Когда телефоны оказываются в зоне водителя, программа автоматически синхронизируется с ними, чтобы предотвратить использование опасных для жизни приложений.

Однако есть один нюанс: система блокирует телефоны только в рабочей зоне водителя и только во время движения, в пределах его вытянутой руки. На телефоне второго водителя, штурмана или пассажира это не сказывается, гаджеты будут работать в полном объеме.

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Новая программа позволяет водителю сосредоточиться на управлении, не отвлекаясь от смартфона, тогда как другие пассажиры в салоне грузовика (автобуса) могут продолжать пользоваться своими мобильными телефонами, как обычно.

В дирекции Cemex ожидают, что система поможет уменьшить бремя повреждений автопарка, особенно в зоне серьезных столкновений сзади. Если чешский эксперимент окажется успешным, компания рассмотрит возможность его расширения путем установки датчиков в автопарках других стран.