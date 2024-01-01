Дальнобойщикам в США позволили пользоваться туалетами

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Законопроект отмечает, что отсутствие доступа к уборным унижает человеческое достоинство
Первыми на этот знаковый двухпартийный законопроект отреагировали дальнобойщицы. Ассоциация женщин в грузоперевозках одобрительно отозвалась на разработанные нормы доступа к туалетам, о чем говорится на их сайте womenintrucking.org.
В большинстве случаев профессиональным водителям грузовиков в местах загрузки или выгрузки запрещен доступ к туалетам. Несмотря на простоту вопроса, это стало большой проблемой и имеет далеко идущие последствия не только для достоинства и здоровья водителей, но и для общей эффективности транспортной сети. Особенно плохие последствия в этом вопросе для женщин-водителей грузовиков, количество которых постоянно растет.
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Подготовленный еще два года назад (6 июня 2023 года) республиканцем из штата Техас) Троем Нелсом и демократом из штата Пенсильвания Крисси Хулаханом законопроект об обеспечении водителям грузовиков доступ к туалетам поступил на рассмотрение.
Законодательством предусмотрено:
- Требовать от розничных продавцов, складов и других предприятий предоставлять дальнобойщикам доступ к туалетам, когда они забирают груз или осуществляют доставку.
- Не требовать от предприятий строительства новых уборных. Водитель вправе лишь требовать, чтобы если на предприятии есть туалет, доступный для их клиентов или сотрудников. Дальнобойщики должны иметь такой же доступ.
- Обязать операторов портов и терминалов обеспечить доступ водителей к уборным.
В законопроекте сказано, что доступ к чистым, безопасным туалетам является основным правом человека. Закрытый доступ – это не просто неудобство, а унижение человеческого достоинства. Для водителей грузовиков, особенно тех, кто едет на дальние расстояния, доступ к туалету имеет важное значение для комфорта и благополучия.
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Обычно туалеты на складах, распределительных центрах и производственных объектах запрещены для профессиональных водителей грузовиков, которые забирают или доставляют грузы на этих объектах. Многим говорят, что они должны ждать загрузки или разгрузки на улице, не имея доступа к объектам на месте.
Несколько отраслевых ассоциаций, включая Ассоциацию независимых водителей владельцев-операторов (OOIDA), Ассоциацию женщин в грузоперевозках (WIT) и Американские ассоциации грузоперевозок (ATA), включая Международное братство тимстеров (IBT), поддержали инициативу законодателей и ждут принятия этого документа, а не его отклонения, как это было в июне 2023 года.
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"Более 70% американских грузов перевозятся исключительно грузовиками, однако ежедневно мужчины и женщины-водители грузовиков страдают от отсутствия условий для выполнения естественной потребности, потому что им не предоставляют доступ к туалету во время получения или доставки груза", – сказал президент OOIDA Тодд Спенсер.
Отсутствие доступа к туалету имеет серьезные последствия для здоровья. Когда водители вынуждены задерживать посещение туалета, они могут страдать от инфекций мочевыводящих путей, проблем с почками, пищеварения и других заболеваний, которые можно предотвратить. Это особенно беспокоит женщин-водителей, которые постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с гигиеной и безопасностью на дороге.
"По мере того, как все больше женщин приходят в отрасль грузоперевозок, отсутствие доступа к туалетам становится еще более актуальной проблемой. Женщинам-водителям грузовиков нужна конфиденциальность, санитарные условия и безопасность, чтобы выполнять свою работу уверенно и достойно. Без доступа к туалету наем и содержание женщин становится еще сложнее, что подрывает усилия по диверсификации рабочей силы", – заявила президент Ассоциации женщин в грузоперевозках WIT Дженнифер Хедрик.