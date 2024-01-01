Дальнобойщикам в США позволили пользоваться туалетами

Первыми на этот знаковый двухпартийный законопроект отреагировали дальнобойщицы. Ассоциация женщин в грузоперевозках одобрительно отозвалась на разработанные нормы доступа к туалетам, о чем говорится на их сайте womenintrucking.org.

В большинстве случаев профессиональным водителям грузовиков в местах загрузки или выгрузки запрещен доступ к туалетам. Несмотря на простоту вопроса, это стало большой проблемой и имеет далеко идущие последствия не только для достоинства и здоровья водителей, но и для общей эффективности транспортной сети. Особенно плохие последствия в этом вопросе для женщин-водителей грузовиков, количество которых постоянно растет.

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Подготовленный еще два года назад (6 июня 2023 года) республиканцем из штата Техас) Троем Нелсом и демократом из штата Пенсильвания Крисси Хулаханом законопроект об обеспечении водителям грузовиков доступ к туалетам поступил на рассмотрение.

Законодательством предусмотрено:

Требовать от розничных продавцов, складов и других предприятий предоставлять дальнобойщикам доступ к туалетам, когда они забирают груз или осуществляют доставку.

Не требовать от предприятий строительства новых уборных. Водитель вправе лишь требовать, чтобы если на предприятии есть туалет, доступный для их клиентов или сотрудников. Дальнобойщики должны иметь такой же доступ.

Обязать операторов портов и терминалов обеспечить доступ водителей к уборным.

В законопроекте сказано, что доступ к чистым, безопасным туалетам является основным правом человека. Закрытый доступ – это не просто неудобство, а унижение человеческого достоинства. Для водителей грузовиков, особенно тех, кто едет на дальние расстояния, доступ к туалету имеет важное значение для комфорта и благополучия.

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Обычно туалеты на складах, распределительных центрах и производственных объектах запрещены для профессиональных водителей грузовиков, которые забирают или доставляют грузы на этих объектах. Многим говорят, что они должны ждать загрузки или разгрузки на улице, не имея доступа к объектам на месте.

Несколько отраслевых ассоциаций, включая Ассоциацию независимых водителей владельцев-операторов (OOIDA), Ассоциацию женщин в грузоперевозках (WIT) и Американские ассоциации грузоперевозок (ATA), включая Международное братство тимстеров (IBT), поддержали инициативу законодателей и ждут принятия этого документа, а не его отклонения, как это было в июне 2023 года.

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"Более 70% американских грузов перевозятся исключительно грузовиками, однако ежедневно мужчины и женщины-водители грузовиков страдают от отсутствия условий для выполнения естественной потребности, потому что им не предоставляют доступ к туалету во время получения или доставки груза", – сказал президент OOIDA Тодд Спенсер.

Отсутствие доступа к туалету имеет серьезные последствия для здоровья. Когда водители вынуждены задерживать посещение туалета, они могут страдать от инфекций мочевыводящих путей, проблем с почками, пищеварения и других заболеваний, которые можно предотвратить. Это особенно беспокоит женщин-водителей, которые постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с гигиеной и безопасностью на дороге.

"По мере того, как все больше женщин приходят в отрасль грузоперевозок, отсутствие доступа к туалетам становится еще более актуальной проблемой. Женщинам-водителям грузовиков нужна конфиденциальность, санитарные условия и безопасность, чтобы выполнять свою работу уверенно и достойно. Без доступа к туалету наем и содержание женщин становится еще сложнее, что подрывает усилия по диверсификации рабочей силы", – заявила президент Ассоциации женщин в грузоперевозках WIT Дженнифер Хедрик.