Дальнобійникам у США дозволили користуватись туалетами

Першими на цей знаковий двопартійний законопроєкт зреагували далекобійниці. Асоціація жінок у вантажоперевезеннях схвально відгукнулася на розроблені норми доступу до вбиралень, про що йдеться на їхньому сайті womenintrucking.org.

У більшості випадків професійним водіям вантажівок в місцях завантаження чи вивантаження заборонений доступ до туалетів. Попри простоту питання, це стало великою проблемою та має далекосяжні наслідки не лише для гідності та здоров'я водіїв, але й для загальної ефективності транспортної мережі. Особливо погані наслідки в цьому питанні для жінок-водійок вантажівок, кількість яких дедалі зростає.

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Підготовлений ще два роки тому (6 червня 2023 року) республіканцем зі штату Техас) Троєм Нелсом та демократом зі штату Пенсільванія Кріссі Хулаханом законопроєкт про забезпечення водіям вантажівок доступ до туалетів надійшов на розгляд.

Законодавством передбачено:

Вимагати від роздрібних продавців, складів та інших підприємств надавати далекобійникам доступ до вбиралень, коли вони забирають вантаж або здійснюють доставлення.

Не вимагати від підприємств будівництва нових вбиралень. Водій вправі лише вимагати, щоб якщо на підприємстві є туалет, доступний для їхніх клієнтів або співробітників. Далекобійники повинні мати такий самий доступ.

Зобов'язати операторів портів і терміналів забезпечити доступ водіїв до вбиралень.

У законопроєкті сказано, що доступ до чистих, безпечних туалетів є основним правом людини. Закритий доступ – це не просто незручність, а приниження людської гідності. Для водіїв вантажівок, особливо тих, хто їде на далекі відстані, доступ до туалету має важливе значення для комфорту та добробуту.

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Зазвичай туалети на складах, розподільчих центрах і виробничих об'єктах заборонені для професійних водіїв вантажівок, які забирають або доставляють вантажі на цих об'єктах. Багатьом кажуть, що вони повинні чекати на завантаження або розвантаження на вулиці, не маючи доступу до об'єктів на місці.

Кілька галузевих асоціацій, включаючи Асоціацію незалежних водіїв власників-операторів (OOIDA), Асоціацію жінок у вантажоперевезеннях (WIT) та Американські асоціації вантажоперевезень (ATA), включаючи Міжнародне братство тімстерів (IBT), підтримали ініціативу законодавців й чекають прийняття цього документа, а не його відхилення, як це було у червні 2023 року.

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"Понад 70% американських вантажів перевозяться виключно вантажівками, проте щодня чоловіки та жінки-водії вантажівок страждають від відсутності умов для виконання природної потреби, тому що їм не надають доступ до туалету під час отримання або доставлення вантажу", – сказав президент OOIDA Тодд Спенсер.

Відсутність доступу до туалету має серйозні наслідки для здоров'я. Коли водії змушені затримувати відвідування туалету, вони можуть страждати від інфекцій сечовивідних шляхів, проблем з нирками, травлення та інших захворювань, яким можна запобігти. Це особливо турбує жінок-водіїв, які постійно стикаються з проблемами, пов'язаними з гігієною та безпекою на дорозі.

"У міру того, як все більше жінок приходять у галузь вантажоперевезень, відсутність доступу до туалетів стає ще більш актуальною проблемою. Жінкам-водіям вантажівок потрібна конфіденційність, санітарні умови та безпека, щоб виконувати свою роботу впевнено та гідно. Без доступу до туалету найм та утримання жінок стає ще складнішим, що підриває зусилля з диверсифікації робочої сили", – заявила президент Асоціації жінок у вантажоперевезеннях WIT Дженніфер Хедрік.