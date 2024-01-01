Производителя шин Goodyear могут оштрафовать на миллиарды долларов

По поданным документам прокуратуры Безансона судья уже вызвал на указанную дату представителей двух европейских компаний – производителя шин SAS Goodyear Operations Luxembourg и его дистрибьютора AS Goodyear France во Франции. Их объяснения должен заслушать следственный судья.

Пока неизвестно, приведет ли это к официальным обвинениям. Несколько влиятельных европейских изданий уже сообщили об этом и привлекли к прогнозам экспертов. Однако в большинстве случаев СМИ ограничились констатацией факта назначенного судебного заседания, как вот today.rtl.lu и entrevue.fr.

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Расследование сосредоточено как на компании Goodyear, так и на определенных лицах, которые могут нести ответственность. В 2016 году прокуратура в Безансоне, Франция, начала официальное расследование относительно того, сознательно ли Goodyear скрывал важную информацию о безопасности для защиты своей репутации.

Расследование набрало обороты благодаря усилиям Софи Роллет, которая потеряла мужа в аварии 2014 года, вызванной взрывом шины. Ее независимое исследование показало, что катастрофа не была отдельным событием, а, возможно, частью тенденции. В 2016 году она подала официальную жалобу в Безансоне.

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Эксперты называют собранные доказательства очень серьезными, поскольку прокуратура решила выдвинуть дополнительные обвинения. Это уже будет не просто "непредумышленное убийство", которое наказывается штрафом до 375 000 евро, но и "введение в заблуждение в коммерческой деятельности" и "введение в заблуждение относительно характеристик товара, что создает риск для людей".

Такие правонарушения наказываются штрафом в размере до 10 процентов годового оборота предприятия. Последний в 2024 году составил чуть менее 19 миллиардов долларов США, поэтому штраф может исчисляться почти двухмиллиардной суммой.